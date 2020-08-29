У Збройних Силах ще 46 військових заразилися COVID-19

Із них 11 осіб були госпіталізовані

Із них 11 осіб були госпіталізовані

Фото: Facebook

У Збройних силах України за минулу добу було підтверджено ще 46 випадків коронавірусу.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

На ізоляції перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 57 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Загалом у Збройних силах хворіє 602 особи, від початку епідемії одужали 1058 осіб, зафіксовано 6 летальних випадків.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними)”, - додали в командуванні.

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Нагадаємо, в Україні знову антирекорд COVID-19, зафіксовано 2481 нових випадків.