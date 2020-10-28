У Кабміні пояснили, чому до "червоних" зон відновили рух потягів

На новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" може призначити додаткові потяги за популярними напрямками

На новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" може призначити додаткові потяги за популярними напрямками

КМУ

"Укрзалізниця" від 26 жовтня відновила продаж квитків на деякі з напрямків "червоної" зони, бо на залізниці чи не найбільше дотримуються карантинних вимог.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує RegioNews з посиланням на ТСН.

"Більшість обмежень зняли, бо на "Укрзалізниці" дотримуються карантинних вимог. Зокрема, немає скупчення людей, як, наприклад, під час міжміських чи внутрішньообласних автобусних перевезень. Там контролювати це значно важче", - наголосив очільник міністерства.

Він зазначив, що щодо електричок, то треба обмежувати кількість пасажирів, які заходять до вагонів - є посадкові місця.

На запитання, чи можуть у потягах повернутися до заповненості місць у шаховому порядку, він відповів, що цілком ймовірно, якщо буде відповідна рекомендація МОЗ.

Криклій також наголосив, що на новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" може призначити додаткові потяги за популярними напрямками.

"Пасажирські перевезення досі не вийшли на стовідсоткову завантаженість, як було минулого року. Додаткові потяги за популярними напрямками - це цілком ймовірно. Зауважу, що пасажири мають тепер можливість купувати квитки за 90 днів, а тому можна заздалегідь планувати поїздки", - заявив Криклій.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" пояснили, чому не можна зупиняти потяги через карантин.