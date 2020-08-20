В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини

Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецькій області і Києві

Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецькій області і Києві

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 7602 дитини, а також 10 083 медичних працівника. При цьому в цілому одужали 50 441 пацієнт, а летальних випадків 2184", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 242, у Києві - 227, в Чернівецькій області - 189, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 168.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область - 3405 випадків;

Волинська область - 4929 випадків;

Дніпропетровська область - 1873 випадки;

Донецька область - 1156 випадків;

Житомирська область - 2597 випадків;

Закарпатська область - 6662 випадки;

Запорізька область - 1213 випадків;

Івано-Франківська область - 7290 випадків;

Кіровоградська область - 749 випадків;

м. Київ - 11 172 випадки;

Київська область - 4727 випадків;

Львівська область - 12 631 випадок;

Луганська область - 204 випадки;

Миколаївська область - 893 випадки;

Одеська область - 5408 випадків;

Полтавська область - 594 випадки;

Рівненська область - 8091 випадок;

Сумська область - 1078 випадків;

Тернопільська область - 4116 випадків;

Харківська область - 6849 випадків;

Херсонська область - 321 випадок;

Хмельницька область - 1768 випадків;

Чернівецька область - 8297 випадків;

Черкаська область - 1200 випадків;

Чернігівська область - 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 серпня найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області.

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