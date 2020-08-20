В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
За добу, 19 серпня, заразилися коронавірусом 2 134 особи, померли 40 пацієнтів, були госпіталізовані 407 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 7602 дитини, а також 10 083 медичних працівника. При цьому в цілому одужали 50 441 пацієнт, а летальних випадків 2184", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 242, у Києві - 227, в Чернівецькій області - 189, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 168.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область - 3405 випадків;
- Волинська область - 4929 випадків;
- Дніпропетровська область - 1873 випадки;
- Донецька область - 1156 випадків;
- Житомирська область - 2597 випадків;
- Закарпатська область - 6662 випадки;
- Запорізька область - 1213 випадків;
- Івано-Франківська область - 7290 випадків;
- Кіровоградська область - 749 випадків;
- м. Київ - 11 172 випадки;
- Київська область - 4727 випадків;
- Львівська область - 12 631 випадок;
- Луганська область - 204 випадки;
- Миколаївська область - 893 випадки;
- Одеська область - 5408 випадків;
- Полтавська область - 594 випадки;
- Рівненська область - 8091 випадок;
- Сумська область - 1078 випадків;
- Тернопільська область - 4116 випадків;
- Харківська область - 6849 випадків;
- Херсонська область - 321 випадок;
- Хмельницька область - 1768 випадків;
- Чернівецька область - 8297 випадків;
- Черкаська область - 1200 випадків;
- Чернігівська область - 1314 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 18 серпня найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області.
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