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В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
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20 серпня 2020, 09:49 10

В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини

20 серпня 2020, 09:49 10
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Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецькій області і Києві
Найбільше нових випадків в Харківській області, Чернівецькій області і Києві
pixabay.com
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За добу, 19 серпня, заразилися коронавірусом 2 134 особи, померли 40 пацієнтів, були госпіталізовані 407 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 7602 дитини, а також 10 083 медичних працівника. При цьому в цілому одужали 50 441 пацієнт, а летальних випадків 2184", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше число виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області - 242, у Києві - 227, в Чернівецькій області - 189, у Львівській - 183, в Івано-Франківській - 168.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область - 3405 випадків;
  • Волинська область - 4929 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1873 випадки;
  • Донецька область - 1156 випадків;
  • Житомирська область - 2597 випадків;
  • Закарпатська область - 6662 випадки;
  • Запорізька область - 1213 випадків;
  • Івано-Франківська область - 7290 випадків;
  • Кіровоградська область - 749 випадків;
  • м. Київ - 11 172 випадки;
  • Київська область - 4727 випадків;
  • Львівська область - 12 631 випадок;
  • Луганська область - 204 випадки;
  • Миколаївська область - 893 випадки;
  • Одеська область - 5408 випадків;
  • Полтавська область - 594 випадки;
  • Рівненська область - 8091 випадок;
  • Сумська область - 1078 випадків;
  • Тернопільська область - 4116 випадків;
  • Харківська область - 6849 випадків;
  • Херсонська область - 321 випадок;
  • Хмельницька область - 1768 випадків;
  • Чернівецька область - 8297 випадків;
  • Черкаська область - 1200 випадків;
  • Чернігівська область - 1314 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 серпня найбільшу кількість виявлених випадків Covid-19 за добу зафіксовано в Харківській області.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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