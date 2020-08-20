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20 серпня 2020, 13:09 2

Вакцину від коронавірусу почнуть застосовувати з Києва - Держспоживслужба

20 серпня 2020, 13:09 2
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Очікується, що рівень захворюваності продовжить зростати
Очікується, що рівень захворюваності продовжить зростати
Фото: з відкритих джерел
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Київ стане першим містом України, в якому почнуть застосовувати препарати та вакцини від коронавірусу, коли вони надійдуть у виробництво.

Як передає RegioNews, про це розповів начальник Головного управління Держспоживслужби міста Києва, лікар Олег Рубан.

"Столиця завжди була лідером по захворюваності COVID-19 та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. Причина – велика міграція населення, велика кількість людей з груп ризику, які проживають у місті Києві. Тому Київ перший зайшов в епідемію і останнім буде виходити", – зазначив він.

Як зазначає чиновник, зараз у столиці проводиться масове тестування всіх хворих з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. У 10-15% з них підтверджується діагноз коронавірусної хвороби.

За прогнозами, захворюваність зростатиме. Початок максимальних показників буде в жовтні-листопаді", – сказав Рубан.

Разом з тим він зазначив, що ситуація стабілізується за умови, що люди будуть дотримуватися усіх рекомендованих правил – користуватися медичними масками, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

Враховуючи наукову мережу, Київ буде першим застосовувати препарати та вакцини від коронавірусу. Що стосується київської міської влади, то при офіційній реєстрації вакцини в той же день пройде закупівля препарату для населення міста", - запевнив він.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня заразилися коронавірусом 2 134 осіб, померли 40 пацієнтів, були госпіталізовані 407 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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