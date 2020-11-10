Сталася помилка: у МОЗ виправили кількість нових випадків COVID-19 за добу
Помилилися на 663 нових заражених
Помилилися на 663 нових заражених
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вранці виникла технічна помилка, через що виникла плутанина з реальними цифрами нових підтверджених випадків. Міністр підкреслив, що ніхто не шукав ніякої "зради".
Про це Степанов написав Facebook, передає RegioNews.
За минулу добу в нас підтверджених випадків 10 179. Я не помилився. На жаль, зранку виникла технічна помилка нашого виконавця: він поставив цифру підозрілих випадків 10 842, але реальна цифра підтверджених - 10 179. Спеціально чітко розповів, щоб ніхто не шукав ніякої зради, її не існує", - запевняє міністр.
Раніше повідомлялося, що за 9 листопада медики зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу, помер 191 хворий, 5514 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 252 людини.
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