Сталася помилка: у МОЗ виправили кількість нових випадків COVID-19 за добу

Про це Степанов написав Facebook, передає RegioNews.

За минулу добу в нас підтверджених випадків 10 179. Я не помилився. На жаль, зранку виникла технічна помилка нашого виконавця: він поставив цифру підозрілих випадків 10 842, але реальна цифра підтверджених - 10 179. Спеціально чітко розповів, щоб ніхто не шукав ніякої зради, її не існує", - запевняє міністр.