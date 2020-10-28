Кабмін виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 мільярди гривень на виплати безробітним

Кошти виділені для виплат посібників по безробіттю і по частковому безробіттю на період карантину

Кошти виділені для виплат посібників по безробіттю і по частковому безробіттю на період карантину

Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів виділив додаткові кошти для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 28 жовтня, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Так, з Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,28 млрд грн на бюджетні програми щодо виплат безробітним", - йдеться в повідомленні.

З зазначених коштів для своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено майже 1,2 млрд грн. Для виплат по частковому безробіттю на період карантину - 80 млн грн.

Як відзначили в Мінекономіки, за програмою виплат по частковому безробіттю з початку урядового карантину вже витрачено 2,5 млрд грн.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних становить 405,3 тисяч громадян.

Нагадаємо, коронакризис зробив майже півмільйона українців безробітними.