Аваков виступив за повний локдаун в Україні

На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше

На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше

Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за радикальний локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів. На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24", пише RegioNews.

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - заявив Аваков.

За його словами, як тільки уряд підготує програми компенсацій для бізнесу, буде введено локдаун, щоб перервати ланцюжок захворюваності.

"Моя точка зору стоїть за радикальний локдаун, негайно, не менше трьох тижнів. І дай бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауна в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд буде розглядати це найближчими днями", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" назвали оптимальну дату локдауну в Україні.