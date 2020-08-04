Неякісні тести на COVID-19: МОЗ не виявив порушень у роботі Херсонського лабцентра

Лабораторному центру рекомендують на день припинити роботу для усунення проблем з документацією

Лабораторному центру рекомендують на день припинити роботу для усунення проблем з документацією

Фото: flickr

Міністерство охорони здоров'я не виявила проблем з тестуванням на коронавірус в Херсонському лабораторному центрі.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської облдержадміністрації, пише Regionews.

За словами в. о. гендиректора "Центру громадського здоров'я" Ігоря Кузіна, який у складі комісії МОЗ проводив перевірку в лабораторії, результатам тестів можна довіряти.

Ми переконалися, що дослідження проводяться згідно з чинними наказами Міністерства охорони здоров'я і правилами і процедурами, розробленими і рекомендованими для впровадження на території всієї країни", - повідомив Кузін.

При цьому він зазначив, що комісія не перевіряла якість тест-систем, так як це входить до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Разом з тим, єдиним критерієм, який свідчить про якість будь-якого медичного виробу, в тому числі і зазначених тест-систем, є його наявність у спеціальному національному реєстрі. Тест-системи, якими користувався обласний лабораторний центр для проведення ПЛР-досліджень, у цьому переліку є", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, МОЗ рекомендувало призупинити на один день роботу лабораторного центрі для усунення всіх проблем.

У ході роботи ми з'ясували, що є певна категорія організаційних проблем і складнощів. Вони в основному пов'язані з нестачею кадрів і документальним забезпеченням діяльності установи. Щоб привести все у відповідність, ми рекомендуємо закрити лабораторію на один день", - підкреслив Кузін.

Нагадаємо, раніше у Службі безпеки України заявили про можливу закупівлю неякісних тест-систем керівництвом лабораторії.

Пізніше Херсонські чиновники прокоментували ситуацію з неякісними тестами на COVID-19, заявивши, що закуплені тест-системи вітчизняного виробника сертифіковані і дозволені до використання в Україні.