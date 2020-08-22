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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 серпня 2020, 14:58 9

Чернівецька ОДА хоче відкоригувати обмеження "червоної” зони

22 серпня 2020, 14:58 9
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Місцева влада проведе епідеміологічне розслідування
Місцева влада проведе епідеміологічне розслідування
Фото: Facebook
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Чернівецька облдержадміністрація планує звернутися в Державну комісію ТЕБ та НС з проханням відкоригувати обмеження, які діють на території міста.

Про це під час брифінгу повідомив голова ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

За його словами, місцева влада проведе епідеміологічне розслідування в місті, щоб встановити, де саме люди найбільше інфікуються коронавірусом. Також буде врахована інформація від місцевих мешканців, на основі цих даних буде базуватися звернення до державної комісії.

Прошу всіх, хто небайдужий, хто відчуває в собі спроможність допомогти, не потрібно масових перформансів, не треба скликати людей і робити галас. Підготуйте краще спокійний, виважений, аналітичний документ, подайте, будь ласка, його, і обов’язково ми спільно спробуємо відкоригувати ті обмеження, які нам з вами видаються зайвими або не до кінця коректними”, – сказав Осачук.

Він додав, що факт потрапляння Чернівців, а також Кіцманського та Заставнівського районів до "червоної” зони має спонукати буковинців до найвищого рівня обережності.

Ніхто не забороняє бізнес-процеси на території Чернівецькій області, це всього лише тимчасові обмеження для окремих напрямків, для того, щоби унеможливити велике скупчення людей. Адже інфекція передається виключно у тісному контакті”, – зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, Чернівці потрапили в "червону зону" на два тижні, школи, садочки та університети з 1 вересня в місті не відкриються. Також в Чернівцях скасували всі святкові заходи до Дня незалежності.

коронавірус карантин Чернівецька ОДА брифінг комісія
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