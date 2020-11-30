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30 листопада 2020, 17:22 52

У Раді сказали, коли ФОПам можуть почати виплачувати карантинну допомогу

30 листопада 2020, 17:22 52
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Для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу
Для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу
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Виплати підприємцям та найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня.

Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

За його словами, для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроєктів для підтримки бізнесу.

"Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроєкти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня - наприклад, у п’ятницю. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної Ради їх підписали", - заявив очільник партії "Слуга народу".

Він зазначив, що у такому разі з наступного тижня держава зможе почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян.

Нардеп додав, що важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що чотирьом мільйонам українцям, які мають податковий борг у межах 3 тисяч гривень, він буде анульований.

Україна карантин допомога Верховна Рада підприємці
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