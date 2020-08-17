09:44  17 серпня
В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу
09:11  17 серпня
В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження
08:19  17 серпня
Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 09:11 5

В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження

17 серпня 2020, 09:11 5
Читайте также на русском языке
Київ поки знаходиться в жовтій зоні
Київ поки знаходиться в жовтій зоні
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через значний рівень поширення коронавірусної хвороби COVID-19 з сьогоднішнього дня до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки віднесено вісім адміністративних одиниць в Україні.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, до червоної зони будуть ставитися:

- Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;
- місто Самбір Львівської області;
- місто Біляївка Одеської області;
- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
- Кіцманський район Чернівецької області.

У помаранчевій зоні:

- Луцький та Любешівський райони Волинської області;
- місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
- Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
- місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
- місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
- місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До жовтої зоні віднесли:

- місто Київ;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
- місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
- місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Наголошується, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Раніше повідомлялося, що українські лікарні можуть прийняти понад 30 тисяч хворих Covid-19.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.

карантин коронавірус пандемія вірус зона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »