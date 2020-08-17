В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження

Київ поки знаходиться в жовтій зоні

Київ поки знаходиться в жовтій зоні

Фото: з відкритих джерел

Через значний рівень поширення коронавірусної хвороби COVID-19 з сьогоднішнього дня до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки віднесено вісім адміністративних одиниць в Україні.

Як повідомляє RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, до червоної зони будуть ставитися:

- Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;

- місто Самбір Львівської області;

- місто Біляївка Одеської області;

- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

- Кіцманський район Чернівецької області.

У помаранчевій зоні:

- Луцький та Любешівський райони Волинської області;

- місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

- Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

- місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

- місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

- місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До жовтої зоні віднесли:

- місто Київ;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

- місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

- місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Наголошується, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Раніше повідомлялося, що українські лікарні можуть прийняти понад 30 тисяч хворих Covid-19.

Нагадаємо, 16 серпня в Україні зафіксували ще в 1637 випадків коронавірусної хвороби.