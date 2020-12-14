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14 грудня 2020, 20:06 8

Голова Миколаївської ОДА отримав повторний негативний тест на COVID-19

14 грудня 2020, 20:06 8
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Він повертається до роботи
Він повертається до роботи
Фото з відкритих джерел
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Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім сьогодні отримав повторний негативний тест на COVID-19.

Про це повідомив сам Кім на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає RegioNews.

Як і обіцяв, тримаю вас у курсі подій. Сьогодні отримав негативний тест і вже немає симптомів хвороби, тому завтра повертаюся до роботи. Щодо моєї сім'ї - дружина почувається непогано, завтра зробить повторний тест, - написав Віталій Кім.

Всім доброго дня. Як і обіцяв, тримаю вас у курсі подій. Сьогодні отримав негативний тест та вже не маю симптомів...

Posted by Vitaliy Kim on Monday, December 14, 2020

Він додав, що попереду багато роботи, яку "неможливо зробити без надійної та кваліфікованої команди".

Тому вже завтра подаю в Кабінет міністрів дві кандидатури заступників на погодження. Впевнений, що це питання буде вирішене швидко, адже у нас відсутній час на розхитування. Отже, до роботи! А вам бажаю не хворіти, - написав Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Миколаївської ОДА отримав негативний тест на COVID-19, але пішов на самоізоляцію.

Миколаївська ОДА COVID-19 тести голова здоров`я
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