Коронавірус в Україні: зафіксовано 1799 нових випадків хвороби

Лідирує по темпах захворюваності Чернівецька область

Лідирує по темпах захворюваності Чернівецька область

Фото: flickr

24 серпня в Україні було зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусу COVID-19, за добу одужало 289 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Захворіли 127 дітей і 86 медичних працівників. Також було зафіксовано 22 нових смертельних випадки і госпіталізовано 279 людей.

Найбільша кількість випадків виявлена у Чернівецькій області – 241, у місті Києві – 209, Івано-Франківській області – 170, Одеській області – 145, Львівській області – 142, Харківській області – 141, Тернопільській – 139.

Від початку епідемії коронавірус підтвердили у 106 757 осіб, з них одужали 52 524. Померли 2293 пацієнти.

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:



Вінницька обл — 3624 (+32)

Волинська обл — 5147 (+45)

Дніпропетровська обл — 2005 (+39)

Донецька обл — 1237 (+3)

Житомирська обл — 2864 (+43)

Закарпатська обл — 7026 (+39)

Запорізька обл — 1377 (+46)

Івано-Франківська обл — 7975 (+170)

Кіровоградська обл — 768 (+4)

м. Київ — 12023 (+209)

Київська обл — 5025 (+73)

Львівська обл — 13253 (+142)

Луганська обл — 244 (+1)

Миколаївська обл — 997 (+16)

Одеська обл — 6054 (+145)

Полтавська обл — 663 (+21)

Рівненська обл — 8559 (+99)

Сумська обл — 1187 (+22)

Тернопільська обл — 4765 (+139)

Харківська обл — 7634 (+141)

Херсонська обл — 336 (+2)

Хмельницька обл — 2010 (+64)

Чернівецька обл — 9167 (+241)

Черкаська обл — 1297 (+11)

Чернігівська обл — 1520 (+52)

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Нагадаємо, за минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали.