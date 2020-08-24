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Коронавірус в Україні: зафіксовано 1799 нових випадків хвороби
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24 серпня 2020, 10:15 6

Коронавірус в Україні: зафіксовано 1799 нових випадків хвороби

24 серпня 2020, 10:15 6
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Лідирує по темпах захворюваності Чернівецька область
Лідирує по темпах захворюваності Чернівецька область
Фото: flickr
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24 серпня в Україні було зафіксовано 1799 нових випадків коронавірусу COVID-19, за добу одужало 289 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Захворіли 127 дітей і 86 медичних працівників. Також було зафіксовано 22 нових смертельних випадки і госпіталізовано 279 людей.

Найбільша кількість випадків виявлена у Чернівецькій області – 241, у місті Києві – 209, Івано-Франківській області – 170, Одеській області – 145, Львівській області – 142, Харківській області – 141, Тернопільській – 139.

Від початку епідемії коронавірус підтвердили у 106 757 осіб, з них одужали 52 524. Померли 2293 пацієнти.

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 3624 (+32)
Волинська обл — 5147 (+45)
Дніпропетровська обл — 2005 (+39)
Донецька обл — 1237 (+3)
Житомирська обл — 2864 (+43)
Закарпатська обл — 7026 (+39)
Запорізька обл — 1377 (+46)
Івано-Франківська обл — 7975 (+170)
Кіровоградська обл — 768 (+4)
м. Київ — 12023 (+209)
Київська обл — 5025 (+73)
Львівська обл — 13253 (+142)
Луганська обл — 244 (+1)
Миколаївська обл — 997 (+16)
Одеська обл — 6054 (+145)
Полтавська обл — 663 (+21)
Рівненська обл — 8559 (+99)
Сумська обл — 1187 (+22)
Тернопільська обл — 4765 (+139)
Харківська обл — 7634 (+141)
Херсонська обл — 336 (+2)
Хмельницька обл — 2010 (+64)
Чернівецька обл — 9167 (+241)
Черкаська обл — 1297 (+11)
Чернігівська обл — 1520 (+52)

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Нагадаємо, за минулу добу підтвердили 1987 нових випадків, 27 хворих померло і 500 одужали.

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