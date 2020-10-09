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09 жовтня 2020, 18:06 6

Лікарні Харківщини на 100% заповнені хворими COVID-19 - Кучер

09 жовтня 2020, 18:06 6
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Область перебуває в "помаранчевій” зоні за рахунок місць для дітей та вагітних
Область перебуває в "помаранчевій” зоні за рахунок місць для дітей та вагітних
Фото: Укрінформ
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У Харкові та області лікарні, які приймають пацієнтів із СOVID-19, заповнені вже на 100%.

Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає RegioNews.

Фактично ми маємо помаранчеву зону. Це фактично. Я мушу сказати, що реально ми навіть не в червоній зоні, а вже в чорній. Заповненість ліжок насправді зараз є стовідсотковою. Для того, щоб формально перейти в червону зону, нам необхідно 5 днів поспіль мати заповненість за одним критерієм 75%. На сьогодні заповненість 70%”, - розповів Кучер.

За його словами, такі показники області пояснюються тим, що вільними залишаються ліжка, які виділені для дітей (з 500 наразі зайняті 11), та ліжка в міському пологовому будинку №2 (з виділених 110 зайняті 9).

Лише завдяки цьому на сьогодні ми ще залишаємося в помаранчевій зоні”, - сказав Кучер.

Він додав, що кількість щоденних госпіталізацій у регіоні перевищує кількість виписаних пацієнтів.

Госпіталізуються від 60 по області до 90 осіб, для того, щоб нам розмістити цих людей, а є такі, які перебувають у вкрай тяжкому стані, нам необхідно таку саму кількість і виписати. Це якраз є підтвердженням того, що ситуація є критичною”, - пояснює голова ОДА.

Кучер зазначив, що найближчим часом буде додатково виділено 320 ліжок в обласних і міських лікарнях, також заклади планують додаткову закупівлю концентраторів.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19.

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коронавірус лікарі лікарні пандемія Харківська область Олексій Кучер
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