Коронавірус в Україні: за добу 990 нових випадків та 13 смертей

Упродовж попередніх 5 днів в Україні фіксували понад тисячу випадків щодня

Упродовж попередніх 5 днів в Україні фіксували понад тисячу випадків щодня

Фото: flickr

Станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 990 нових випадків захворювання COVID-19, загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 73 158 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З них 39 876 пацієнтів одужали, а 1 738 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 31 544 людей.

За минулу добу 333 пацієнти одужали, ще 13 померли від ускладнень, викликаних вірусом.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2815 (+25)

Волинська область — 3949 (+61)

Дніпропетровська область — 1438 (+17)

Донецька область — 898 (0)

Житомирська область — 1948 (+27)

Закарпатська область — 5318 (+51)

Запорізька область — 846 (+23)

Івано-Франківська область — 4914 (+119)

Кіровоградська область — 711 (+1)

м. Київ — 8554 (+102)

Київська область — 3845 (+22)

Львівська область — 9921 (+138)

Луганська область — 128 (0)

Миколаївська область — 642 (+21)

Одеська область — 3482 (+68)

Полтавська область — 459 (0)

Рівненська область — 6270 (+75)

Сумська область — 541 (+12)

Тернопільська область — 3113 (+27)

Харківська область — 3950 (+88)

Херсонська область — 230 (0)

Хмельницька область — 1189 (+9)

Чернівецька область — 6143 (+82)

Черкаська область — 954 (+5)

Чернігівська область — 900 (+17)

Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19, померли 16 людей, одужали - 235.