Коронавірус в Україні: за добу 990 нових випадків та 13 смертей
Станом на 3 серпня в Україні зафіксовано 990 нових випадків захворювання COVID-19, загалом від початку епідемії коронавірус виявили у 73 158 людей.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
З них 39 876 пацієнтів одужали, а 1 738 — померли від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 31 544 людей.
За минулу добу 333 пацієнти одужали, ще 13 померли від ускладнень, викликаних вірусом.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119), Харківській (88) та Чернівецькій (82) областях, а також у Києві (102).
Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.
Ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:
Вінницька область — 2815 (+25)
Волинська область — 3949 (+61)
Дніпропетровська область — 1438 (+17)
Донецька область — 898 (0)
Житомирська область — 1948 (+27)
Закарпатська область — 5318 (+51)
Запорізька область — 846 (+23)
Івано-Франківська область — 4914 (+119)
Кіровоградська область — 711 (+1)
м. Київ — 8554 (+102)
Київська область — 3845 (+22)
Львівська область — 9921 (+138)
Луганська область — 128 (0)
Миколаївська область — 642 (+21)
Одеська область — 3482 (+68)
Полтавська область — 459 (0)
Рівненська область — 6270 (+75)
Сумська область — 541 (+12)
Тернопільська область — 3113 (+27)
Харківська область — 3950 (+88)
Херсонська область — 230 (0)
Хмельницька область — 1189 (+9)
Чернівецька область — 6143 (+82)
Черкаська область — 954 (+5)
Чернігівська область — 900 (+17)
Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, в Україні виявили понад 1100 нових випадків COVID-19, померли 16 людей, одужали - 235.