В Україні зафіксували понад 11,5 тисяч нових хворих COVID-19
Протягом попередньої доби в Україні зафіксували ще 11590 нових випадків коронавірусної інфекції. У лідерах за кількістю нових хворих залишається Київ.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Серед захворілих - 627 дітей і 493 медики. Одужали 6 048 осіб, госпіталізовано 1 127 пацієнтів. За минулу добу померли 167 осіб.
Також повідомляється, що в цілому вчора зробили 42 096 тестувань - 33 308 методом ПЛР і 8 788 методом ІФА.
Найбільший приріст хворих зареєстрований в Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.
Нагадаємо, добою раніше в Україні зафіксували майже 14 тисяч випадків захворювання COVID-19. Померли від ускладнень хвороби 226 українців. В той самий час, одужали від COVID-19 - 14 724 людини.
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