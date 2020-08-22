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22 серпня 2020, 16:25 6

У голови Тернопільської ОДА підтвердили коронавірус

22 серпня 2020, 16:25 6
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Йому призначили курс медикаментозного лікування
Йому призначили курс медикаментозного лікування
Фото: Facebook
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У голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша підтвердили наявність коронавірусного захворювання COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Друзі, щойно дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат. Усі ці місяці органи державної влади наполегливо працювали. Бо область - це живий організм, який потребує постійного менеджменту”, - написав Труш.

Він додав, що перебуває в режимі самоізоляції, і пообіцяв щодня інформувати про стан свого здоров’я.

Наразі перебуваю на самоізоляції. Лікарі призначили курс медикаментозного лікування. Самопочуття - не найкраще. Вирішувати проблеми області надалі буду дистанційно. За час епідемії ми вже виробили цей навик”, - повідомив він.

Чиновник заявив, що ситуація із захворюваністю в області складна і закликав громадян дотримуватися карантинних заходів.

Нагадаємо, Чернівці – "червоні", Харків і Тернопіль– "помаранчеві": карантинні зони переглянули. Обмеження будуть діяти мінімум два тижні, тому у Чернівцях діти в школу 1 вересня не підуть.

коронавірус чиновники захворювання Тернопіль ОДА
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