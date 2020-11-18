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18 листопада 2020, 13:33 234

Україні не дали другий транш МВФ через розтрати грошей "ковідного фонду" на дороги - Уманський

18 листопада 2020, 13:33 234
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МВФ погодився на "ковідний фонд" через позицію Уманського
МВФ погодився на "ковідний фонд" через позицію Уманського
Фото: з відкритих джерел
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Ексміністр фінансів і колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський заявив, що Міжнародний валютний фонд відмовився надавати другий транш Україні через перерозподіл грошей "ковідного фонду" на будівництво доріг.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Стране".

За словами Уманського, йому, як автору ідеї створення "ковідного фонду" під час роботи на посаді міністра фінансів, вдалося домовитися з МВФ на створення такого фонду, незважаючи на відсутність розуміння, на що необхідно буде витрачати гроші.

Я відправляю запит медикам з питанням, що їм потрібно. Вони тоді самі не знали, що. Єдина заявка, яку я від них тоді отримав, зайняла півтора аркуша. І що мені ці півтора аркуша? Як мені це пояснити МВФ? Але ми якось домовилися. У МВФ погодилися на ковідний фонд. А коли гроші з ковідного фонду пустили на "Укравтодор", в МВФ сказали: "Україні ні копійки більше не дамо", - заявив він.

Як зазначає Уманський, саме через це МВФ заморозив другий транш Україні.

МВФ заморозив транш, тому що ковідний фонд витратили на дороги. Всі кричать, що медицина в повному занепаді, нічого немає, що робити, не знаємо. А закон по бюджету досить важка штука", - заявив він.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

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