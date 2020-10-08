Студентів КНУ ім. Шевченка перевели на дистанційне навчання через спалах COVID-19
Київський національний університет імені Тараса Шевченка у зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію переводить навчальний процес у дистанційний формат.
Відповідне розпорядження ректора університету оприлюднено на сайті КНУ, передає RegioNews.
З метою запобігання захворюванням у колективі університету... деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів, ліцею з 8 жовтня до 23 жовтня 2020 р. перевести навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", - йдеться у документі.
Також, серед іншого, розпорядженням посилюється пропускний режим в гуртожитках університету, проведення санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я мешканців, а також медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.
У розпорядженні ректора також повідомляється, що засідання вченого ради вузу будуть проводитися, але з посиленим контролем заходів безпеки. Це стосується і роботи гуртожитків.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).