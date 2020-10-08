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08 жовтня 2020, 15:50 5

Студентів КНУ ім. Шевченка перевели на дистанційне навчання через спалах COVID-19

08 жовтня 2020, 15:50 5
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Навчання студентів буде здійснюватися в режимі онлайн з 8 до 23 жовтня
Навчання студентів буде здійснюватися в режимі онлайн з 8 до 23 жовтня
Фото: flickr
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка у зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію переводить навчальний процес у дистанційний формат.

Відповідне розпорядження ректора університету оприлюднено на сайті КНУ, передає RegioNews.

З метою запобігання захворюванням у колективі університету... деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів, ліцею з 8 жовтня до 23 жовтня 2020 р. перевести навчання з аудиторних форм на використання технологій дистанційного навчання", - йдеться у документі.

Також, серед іншого, розпорядженням посилюється пропускний режим в гуртожитках університету, проведення санітарно-гігієнічних заходів та моніторинг стану здоров’я мешканців, а також медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.

У розпорядженні ректора також повідомляється, що засідання вченого ради вузу будуть проводитися, але з посиленим контролем заходів безпеки. Це стосується і роботи гуртожитків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків хвороби, померли 93 людини, 2263 пацієнта одужали.

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