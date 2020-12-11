У МОЗ сказали, коли коронавірус може піти на спад

Коронавірус навесні зменшить свою активність, оскільки, найімовірніше, він стане сезонною хворобою

Коронавірус навесні зменшить свою активність, оскільки, найімовірніше, він стане сезонною хворобою

Фото: МОЗ

В Україні коронавірус, а відповідно і карантин, імовірно підуть на спад у травні 2021 року.

Цьому мають сприяти, передусім, вакцинація населення, а також сезонність вірусу, розповів головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.ua, пише RegioNews.

За словами Ляшка, коронавірус навесні зменшить свою активність, оскільки, найімовірніше, він стане сезонною хворобою.

"Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", - сказав Ляшко.

Крім того, до весни в Україні почнеться процес вакцинації населення і поступово в людей буде формуватися імунітет до хвороби.

"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за 10 грудня підтвердили 13 514 нових випадків хвороби COVID-19, госпіталізували 2 846 осіб, 15 327 пацієнтів одужали.

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