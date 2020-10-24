У мера Києва Кличка виявили коронавірус

Він пішов на самоізоляцію

Він пішов на самоізоляцію

Фото з відкритих джерел

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

"Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - повідомив Кличко.

Кличко зазначив, що міг заразитися COVID-19 під час спілкування з людьми, адже він бував в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

"Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.