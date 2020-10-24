У мера Києва Кличка виявили коронавірус
Він пішов на самоізоляцію
Він пішов на самоізоляцію
Мер Києва Віталій Кличко підхопив коронавірусну інфекцію.
Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.
"Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - повідомив Кличко.
Кличко зазначив, що міг заразитися COVID-19 під час спілкування з людьми, адже він бував в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.
"Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому", - зауважив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.
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