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24 жовтня 2020, 17:44 11

У мера Києва Кличка виявили коронавірус

24 жовтня 2020, 17:44 11
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Він пішов на самоізоляцію
Він пішов на самоізоляцію
Фото з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко підхопив коронавірусну інфекцію.

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

"Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - повідомив Кличко.

Кличко зазначив, що міг заразитися COVID-19 під час спілкування з людьми, адже він бував в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

"Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на коронавірус.

коронавірус Україна Київ мер ізоляція
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