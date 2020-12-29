09:03  29 грудня
В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19
08:42  29 грудня
Ексголова ДФС розповів, звідки у нього взялася премія в 1000% окладу
08:11  29 грудня
Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
29 грудня 2020, 09:03 11

В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19

29 грудня 2020, 09:03 11
Читайте также на русском языке
Також одужало набагато більше людей, ніж захворіло
Також одужало набагато більше людей, ніж захворіло
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу зафіксовано 6988 нових випадків захворювання коронавірусом, госпіталізовано - 1298 осіб, одужали - 16106 осіб, померло 232 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6988 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня. Зокрема, захворіли 324 дитини і 337 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 037 362 особи;
  • одужало - 681 835 осіб;
  • летальних результатів - 18 081;
  • проведення ПЛР-тестів - 5 511 179.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

карантин коронавірус пандемія вірус Україна хвороба
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Справа Татарова: чому Банкова програє
Мер Ужгорода Богдан Андріїв: "Проти мене була організована кампанія, щоб попсувати мені рейтинг і деякий час тримати на гачку"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »