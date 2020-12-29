В Україні за добу захворіли 6988 осіб COVID-19

Також одужало набагато більше людей, ніж захворіло

Також одужало набагато більше людей, ніж захворіло

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу зафіксовано 6988 нових випадків захворювання коронавірусом, госпіталізовано - 1298 осіб, одужали - 16106 осіб, померло 232 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6988 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня. Зокрема, захворіли 324 дитини і 337 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 037 362 особи;

одужало - 681 835 осіб;

летальних результатів - 18 081;

проведення ПЛР-тестів - 5 511 179.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)