Степанов прокоментував чутки про введення "чорної" зони карантину
Це питання навіть не обговорювалось
Це питання навіть не обговорювалось
У Міністерстві охорони здоров'я спростували введення в країні "чорної" зони карантину. Цю інформацію назвали фейком.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалось.
"Мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалось, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.
Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева