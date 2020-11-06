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06 листопада 2020, 10:54 10

Степанов прокоментував чутки про введення "чорної" зони карантину

06 листопада 2020, 10:54 10
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Це питання навіть не обговорювалось
Це питання навіть не обговорювалось
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

У Міністерстві охорони здоров'я спростували введення в країні "чорної" зони карантину. Цю інформацію назвали фейком.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Степанов заявив, що це питання навіть не обговорювалось.

"Мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалось, ніяких "чорних" зон ніхто не пропонував запроваджувати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження.

Україна карантин міністр МОЗ зона
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