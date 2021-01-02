У Раді сумніваються, що російську вакцину зареєструють в Україні

Вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ, забороняє реєструвати чинне законодавство

Вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ, забороняє реєструвати чинне законодавство

Фото: із відкритих джерел

Голова комітету Верховної ради з питань здоров‘я нації і народний депутат Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого не відомо про заявку на реєстрацію російської вакцини "Спутник V", про що раніше заявив лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Про це він розповів у коментарі агентству РБК-Україна, передає RegioNews.

Радуцький стверджує, що він сумнівається у можливості реєстрації російської вакцини в Україні.

Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".