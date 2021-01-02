10:25  02 січня
У перший день нового року зафіксовано 5 038 випадків COVID-19
15:59  02 січня
У перший день нового року патрульні спіймали майже 300 п’яних водіїв
17:33  02 січня
Протягом доби на Донбасі спостерігалася тиша - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
02 січня 2021, 14:37 31

У Раді сумніваються, що російську вакцину зареєструють в Україні

02 січня 2021, 14:37 31
Читайте также на русском языке
Вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ, забороняє реєструвати чинне законодавство
Вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ, забороняє реєструвати чинне законодавство
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова комітету Верховної ради з питань здоров‘я нації і народний депутат Михайло Радуцький заявив, що йому поки нічого не відомо про заявку на реєстрацію російської вакцини "Спутник V", про що раніше заявив лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Про це він розповів у коментарі агентству РБК-Україна, передає RegioNews.

Радуцький стверджує, що він сумнівається у можливості реєстрації російської вакцини в Україні.

Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка немає кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою: США, країн ЄС, Швейцарії, Японії", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

коронавірус Росія вакцина заява Михайло Радуцький
Фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19
02 січня 2021, 12:31
У перший день нового року зафіксовано 5 038 випадків COVID-19
02 січня 2021, 10:25
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 січня 2021, 19:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Олексій Кучеренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »