У Коломиї підприємці вийшли на протест проти карантину

24 серпня місто потрапило до "червоної” зони

24 серпня місто потрапило до "червоної” зони

Фото: Facebook

У місті Коломия Івано-Франківської області місцеві підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантинні обмеження.

Про це організатори мітингу повідомляють у Facebook, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні у Коломиї проходить у режимі відеоконференції позачергова сесія міської ради.

Мітингувальники звернулися до мера міста Ігора Слюзара з вимогою відкрити всі установи, підприємства, спортивні зали та заклади освіти.

Ми маємо сім’ї, які хочуть їсти, мають потребу в ліках, одязі та інших засобах існування… Дайте можливість нашим дітям навчатися та відвідувати дитячі садки”, - пишуть у соцмережах учасники мітингу.

В Івано-Франківській області до "червної” зони віднесли місто Коломию, а також Ковсівський, Городенківський і Тисменицький райони.

В Коломиї закрили всі дитсадки та зупинили громадський транспорт. В місті відновили спеціальні рейси громадського транспорту для медиків, працівників органів місцевого самоврядування, продуктових магазинів та аптек.

Нагадаємо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.

Тоді ж поліція Чернівецької області заявила, що контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину, оскільки ніякі рішення від міської ради їм не надходили.