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09 листопада 2020, 18:24 109

Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака

09 листопада 2020, 18:24 109
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Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби
Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби
Фото: Кабмін
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом здасть ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Кабінет міністрів, передає RegioNews.

Шмигаль здоровий і працює. Але, враховуючи новини, найближчим часом звичайно здасть тест", - сказав співрозмовник агентства.

Видання передає слова своїх співрозмовників, що прем'єр-міністр почувається добре і не відчуває ніяких симптомів хвороби.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

коронавірус Кабмін Володимир Зеленський Деніс Шмигаль тести
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