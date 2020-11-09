Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака

Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби

Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби

Фото: Кабмін

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Кабінет міністрів, передає RegioNews.

Шмигаль здоровий і працює. Але, враховуючи новини, найближчим часом звичайно здасть тест", - сказав співрозмовник агентства.

Видання передає слова своїх співрозмовників, що прем'єр-міністр почувається добре і не відчуває ніяких симптомів хвороби.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.