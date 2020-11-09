Шмигаль здасть ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Зеленського та Єрмака
Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби
Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом здасть ПЛР-тест на наявність коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Кабінет міністрів, передає RegioNews.
Шмигаль здоровий і працює. Але, враховуючи новини, найближчим часом звичайно здасть тест", - сказав співрозмовник агентства.
Видання передає слова своїх співрозмовників, що прем'єр-міністр почувається добре і не відчуває ніяких симптомів хвороби.
Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.
Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
Глава Офісу президента Єрмак теж захворів на коронавірусВсі новини »
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