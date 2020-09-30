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30 вересня 2020, 12:02 14

Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів

30 вересня 2020, 12:02 14
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За останні дні у парламенті захворіло до 10 осіб
За останні дні у парламенті захворіло до 10 осіб
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді України вирішили відмінити пленарні засідання через зростання кількості народних депутатів, заражених COVID-19. Народні депутати працюватимуть в комітетах та проводитимуть засідання онлайн.

Про це на ранковому засіданні парламенту заявив спікер Дмитро Разумков, передає RegioNews.

У нас захворіла велика кількість людей у цьому залі. Захворіла велика кількість людей в Апараті ВР. За останні декілька днів захворіли до десяти людей. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією у четвер та п’ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб ВР продовжувала свою роботу", - повідомив Разумков.

За його словами, ВР може продовжити роботу в комітетах, а їх засідання будуть проходити онлайн.

Нагадаємо, глава партії "Голос" нардеп Рудик заразилася коронавірусом та п'ятий президент України Петро Порошенко захворів COVID-19.

коронавірус карантин ВР засідання Дмитро Разумков комітет
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