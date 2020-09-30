Рада відмінила пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів
У Верховній Раді України вирішили відмінити пленарні засідання через зростання кількості народних депутатів, заражених COVID-19. Народні депутати працюватимуть в комітетах та проводитимуть засідання онлайн.
Про це на ранковому засіданні парламенту заявив спікер Дмитро Разумков, передає RegioNews.
У нас захворіла велика кількість людей у цьому залі. Захворіла велика кількість людей в Апараті ВР. За останні декілька днів захворіли до десяти людей. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією у четвер та п’ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб ВР продовжувала свою роботу", - повідомив Разумков.
За його словами, ВР може продовжити роботу в комітетах, а їх засідання будуть проходити онлайн.
Нагадаємо, глава партії "Голос" нардеп Рудик заразилася коронавірусом та п'ятий президент України Петро Порошенко захворів COVID-19.