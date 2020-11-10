Олена Зеленська розповіла про самопочуття чоловіка
Він ізолювався і продовжує працювати
Він ізолювався і продовжує працювати
Дружина голови держави Олена Зеленська розповіла, що президент почувається нормально.
Про це вона повідомила під час виступу в режимі онлайн на Міжнародному форумі культурної дипломатії, передає RegioNews.
Вона зазначила, що зараз повинна була б бути присутня на форумі, але через захворювання чоловіка знаходиться на самоізоляції.
Можливо, це цікавить багатьох. Все добре, він відчуває себе нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати", - сказала перша леді.
Раніше прессекретар президента Юлія Мендель повідомила, що Зеленський відчуває себе добре, з симптомів COVID-19 має невисоку температуру, він самоізолювався вдома в окремому приміщенні.
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою