Олена Зеленська розповіла про самопочуття чоловіка

Він ізолювався і продовжує працювати

Він ізолювався і продовжує працювати

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Про це вона повідомила під час виступу в режимі онлайн на Міжнародному форумі культурної дипломатії, передає RegioNews.

Вона зазначила, що зараз повинна була б бути присутня на форумі, але через захворювання чоловіка знаходиться на самоізоляції.

Можливо, це цікавить багатьох. Все добре, він відчуває себе нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати", - сказала перша леді.

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель повідомила, що Зеленський відчуває себе добре, з симптомів COVID-19 має невисоку температуру, він самоізолювався вдома в окремому приміщенні.