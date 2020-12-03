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03 грудня 2020, 12:04 19

У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус

03 грудня 2020, 12:04 19
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Про це повідомив екс-мер Харкова
Про це повідомив екс-мер Харкова
Фото Instagram Михайла Добкіна
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Ввечері 2 грудня Михайло Добкін повідомив, що бореться з хворобою.

Про це повідомив Михайло Добкін своєму Instagram, передає RegioNews.

Михайло Добкін опублікував фото, де він на вулиці, і повідомив, що бореться з хворобою четвертий день.

Без корони з "короною." Йшов четвертий день боротьби, — написав екс-нардеп.

Передплатники побажали йому здоров'я, запитували про симптоми і давали рекомендації.

"Не швендяли б ви, Михайло Маркович, з короною. Спокій і постільний режим потрібен", — порадив один з них.

Були серед коментаторів і менш доброзичливі і задали таке запитання: "На ток-шоу хоч усіх заразили?"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна.

коронавірус COVID-19 Харьків захворювання Михайло Добкін
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