У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус

Про це повідомив екс-мер Харкова

Про це повідомив екс-мер Харкова

Фото Instagram Михайла Добкіна

Ввечері 2 грудня Михайло Добкін повідомив, що бореться з хворобою.

Про це повідомив Михайло Добкін своєму Instagram, передає RegioNews.

Михайло Добкін опублікував фото, де він на вулиці, і повідомив, що бореться з хворобою четвертий день.

Без корони з "короною." Йшов четвертий день боротьби, — написав екс-нардеп.

Передплатники побажали йому здоров'я, запитували про симптоми і давали рекомендації.

"Не швендяли б ви, Михайло Маркович, з короною. Спокій і постільний режим потрібен", — порадив один з них.

Були серед коментаторів і менш доброзичливі і задали таке запитання: "На ток-шоу хоч усіх заразили?"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна.