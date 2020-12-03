У Михайла Добкіна підтвердили коронавірус
Про це повідомив екс-мер Харкова
Про це повідомив екс-мер Харкова
Ввечері 2 грудня Михайло Добкін повідомив, що бореться з хворобою.
Про це повідомив Михайло Добкін своєму Instagram, передає RegioNews.
Михайло Добкін опублікував фото, де він на вулиці, і повідомив, що бореться з хворобою четвертий день.
Без корони з "короною." Йшов четвертий день боротьби, — написав екс-нардеп.
Передплатники побажали йому здоров'я, запитували про симптоми і давали рекомендації.
"Не швендяли б ви, Михайло Маркович, з короною. Спокій і постільний режим потрібен", — порадив один з них.
Були серед коментаторів і менш доброзичливі і задали таке запитання: "На ток-шоу хоч усіх заразили?"
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кучер зняв пародію на передвиборчий ролик Добкіна.
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