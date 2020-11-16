У Рівному не вводитимуть карантин на наступні вихідні

Надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер

Надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер

Фото: flickr

У Міській раді Рівного заявили, що не запроваджуватимуть карантин вихідного дня найближчої суботи та неділі. Таке рішення ухвалили 16 листопада члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "7 днів".

Керівник пресслужби Рівненської міської ради Микола Прокопчук, заявив, що рішення про скасування карантину вихідного дня було ухвалено одноголосно всіма членами комісії. Надалі питання про запровадження карантину вихідного дня вирішуватиме обраний 22 листопада мер.

Також повідомляється, що перед ухваленням цього рішення біля приміщення міської ради відбулася акція протесту підприємців проти запровадження карантину вихідного дня. У ній взяли участь понад 100 осіб.

Нагадаємо, 14 листопада у Рівному підприємці, які не могли працювати через карантин вихідного дня, вийшли на акцію протесту під міську раду.