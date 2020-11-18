Скасувати "карантин вихідного дня" може лише Кабмін, у Ради немає на це повноважень - нардеп

У "Слузі народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину

У "Слузі народу" пояснили, чому не голосували за скасування карантину

Фото: з відкритих джерел

У фракції партії "Слуга народу" вважають, що у Верховній Раді України немає повноважень для скасування так званого "карантину вихідного дня". Саме тому, в партії не бачать юридичного сенсу в постанові Ради.

Як передає RegioNews, про це заявила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для товариства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами", - сказала вона.

За її словами, скасування карантину - прерогатива уряду.

Наголошується, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати не змогли скасувати карантин вихідного дня.