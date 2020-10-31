Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці - Ляшко

За відсутність масок можуть оштрафувати на суму від 170 до 255 гривень

За відсутність масок можуть оштрафувати на суму від 170 до 255 гривень

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До Верховної Ради вже подано проект закону, який дозволить правоохоронцям штрафувати громадян без захисної маски на місці.

Про це в ефірі 112 каналу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, депутати розглянуть закон наступного тижня, він дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати порушника відразу на місці.

Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви та негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що від маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, це було доведено як неправда”, - сказав Ляшко.

Він додав, що якщо маска якісна і є доведеним засобом індивідуального захисту, то вона не шкодить здоров’ю, а захищає.

Депутатам пропонують підтримати запровадження штрафів за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень.

Для юридичних осіб суми штрафів будуть становити від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3400 гривень до 5100 гривень).

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.