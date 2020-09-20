В Україні знову майже 3 тисячі нових хворих на коронавірус

Померла ще 41 особа

Померла ще 41 особа

Рixabay

У нашій державі за минулу добу на коронавірус захворіли 2966 осіб.

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

Всього в Україні випадків COVID-19 з початку пандемії - 175 678. Померло 3 557 українців (за минулу добу - 41), а одужало 77 512 (+758) осіб.

В областях ситуація наступна:

Вінницька обл — 5268 (+68)

Волинська обл — 6856 (+73)

Дніпропетровська обл — 3982 (+104)

Донецька обл — 2430 (+59)

Житомирська обл — 4988 (+57)

Закарпатська обл — 9154 (+44)

Запорізька обл — 2879 (+50)

Івано-Франківська обл — 12382 (+170)

Кіровоградська обл — 985 (+12)

м. Київ — 19483 (+343)

Київська обл — 7744 (+133)

Львівська обл — 18317 (+188)

Луганська обл — 754 (+19)

Миколаївська обл — 2469 (+95)

Одеська обл — 11422 (+217)

Полтавська обл — 1499 (+38)

Рівненська обл — 11124 (+109)

Сумська обл — 3023 (+107)

Тернопільська обл — 11247 (+231)

Харківська обл — 14888 (+424)

Херсонська обл — 813 (+23)

Хмельницька обл — 4631 (+150)

Чернівецька обл — 13042 (+125)

Черкаська обл — 3035 (+52)

Чернігівська обл — 3263 (+75)

Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинні зони.

Також уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)