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20 вересня 2020, 10:34 3

В Україні знову майже 3 тисячі нових хворих на коронавірус

20 вересня 2020, 10:34 3
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Померла ще 41 особа
Померла ще 41 особа
Рixabay
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У нашій державі за минулу добу на коронавірус захворіли 2966 осіб.

Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ.

Всього в Україні випадків COVID-19 з початку пандемії - 175 678. Померло 3 557 українців (за минулу добу - 41), а одужало 77 512 (+758) осіб.

В областях ситуація наступна:

  • Вінницька обл — 5268 (+68)
  • Волинська обл — 6856 (+73)
  • Дніпропетровська обл — 3982 (+104)
  • Донецька обл — 2430 (+59)
  • Житомирська обл — 4988 (+57)
  • Закарпатська обл — 9154 (+44)
  • Запорізька обл — 2879 (+50)
  • Івано-Франківська обл — 12382 (+170)
  • Кіровоградська обл — 985 (+12)
  • м. Київ — 19483 (+343)
  • Київська обл — 7744 (+133)
  • Львівська обл — 18317 (+188)
  • Луганська обл — 754 (+19)
  • Миколаївська обл — 2469 (+95)
  • Одеська обл — 11422 (+217)
  • Полтавська обл — 1499 (+38)
  • Рівненська обл — 11124 (+109)
  • Сумська обл — 3023 (+107)
  • Тернопільська обл — 11247 (+231)
  • Харківська обл — 14888 (+424)
  • Херсонська обл — 813 (+23)
  • Хмельницька обл — 4631 (+150)
  • Чернівецька обл — 13042 (+125)
  • Черкаська обл — 3035 (+52)
  • Чернігівська обл — 3263 (+75)

Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинні зони.

Також уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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