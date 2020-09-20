В Україні знову майже 3 тисячі нових хворих на коронавірус
Померла ще 41 особа
Померла ще 41 особа
У нашій державі за минулу добу на коронавірус захворіли 2966 осіб.
Про це передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
Всього в Україні випадків COVID-19 з початку пандемії - 175 678. Померло 3 557 українців (за минулу добу - 41), а одужало 77 512 (+758) осіб.
В областях ситуація наступна:
- Вінницька обл — 5268 (+68)
- Волинська обл — 6856 (+73)
- Дніпропетровська обл — 3982 (+104)
- Донецька обл — 2430 (+59)
- Житомирська обл — 4988 (+57)
- Закарпатська обл — 9154 (+44)
- Запорізька обл — 2879 (+50)
- Івано-Франківська обл — 12382 (+170)
- Кіровоградська обл — 985 (+12)
- м. Київ — 19483 (+343)
- Київська обл — 7744 (+133)
- Львівська обл — 18317 (+188)
- Луганська обл — 754 (+19)
- Миколаївська обл — 2469 (+95)
- Одеська обл — 11422 (+217)
- Полтавська обл — 1499 (+38)
- Рівненська обл — 11124 (+109)
- Сумська обл — 3023 (+107)
- Тернопільська обл — 11247 (+231)
- Харківська обл — 14888 (+424)
- Херсонська обл — 813 (+23)
- Хмельницька обл — 4631 (+150)
- Чернівецька обл — 13042 (+125)
- Черкаська обл — 3035 (+52)
- Чернігівська обл — 3263 (+75)
Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинні зони.
Також уряд змінив умови поділу регіонів на карантинні зони.
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