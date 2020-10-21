У Києві склали 400 протоколів через порушення карантину громадськими закладами
За останні три місяці Держспоживслужба Києва склала близько 400 адміністративних протоколів за порушення карантинних норм за підсумками перевірок об'єктів господарювання. Всього було проведено близько 2 тисяч таких перевірок.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, інспекції проводяться в першу чергу на об'єктах з високим рівнем ризику поширення вірусу.
"Це сьогодні загальноосвітні установи, гуртожитки, ринки. Потім йдуть ресторани, служби побуту", - сказав Рубан.
Також перевірки проводяться у зв'язку зі скаргами громадян. Для цього у Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.
"Держспоживслужба перевірила за останні три місяці близько 2 тисяч об'єктів, складено близько 400 протоколів. Велика частина зайшла в суд, враховуючи всі докази, які ми надаємо суду", - додав Рубан.
Нагадаємо, в Україні можуть збільшити штрафи для підприємців через порушення карантину.