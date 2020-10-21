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21 жовтня 2020, 10:58

У Києві склали 400 протоколів через порушення карантину громадськими закладами

21 жовтня 2020, 10:58
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Всього було проведено близько 2 тисяч перевірок об'єктів господарювання
Всього було проведено близько 2 тисяч перевірок об'єктів господарювання
Фото з відкритих джерел
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За останні три місяці Держспоживслужба Києва склала близько 400 адміністративних протоколів за порушення карантинних норм за підсумками перевірок об'єктів господарювання. Всього було проведено близько 2 тисяч таких перевірок.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, інспекції проводяться в першу чергу на об'єктах з високим рівнем ризику поширення вірусу.

"Це сьогодні загальноосвітні установи, гуртожитки, ринки. Потім йдуть ресторани, служби побуту", - сказав Рубан.

Також перевірки проводяться у зв'язку зі скаргами громадян. Для цього у Києві створено 10 мобільних груп у кожному районі.

"Держспоживслужба перевірила за останні три місяці близько 2 тисяч об'єктів, складено близько 400 протоколів. Велика частина зайшла в суд, враховуючи всі докази, які ми надаємо суду", - додав Рубан.

Нагадаємо, в Україні можуть збільшити штрафи для підприємців через порушення карантину.

Київ карантин порушення порушення Місцеві вибори
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