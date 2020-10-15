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Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
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15 жовтня 2020, 09:22 9

Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків

15 жовтня 2020, 09:22 9
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Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і у Києві
Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і у Києві
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 14 жовтня, COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, 73 пацієнти померли, одужав 951 пацієнт.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Відомо, що найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 651, у Львівській області - 322, Тернопільській області - 222, Сумській області - 271, Донецькій області - 244.

У Києві коронавірус діагностували у 445 осіб, а в Київській області у 227 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 281 239 осіб, з них 119 650 одужали, летальних випадків - 5 302.

Нагадаємо, 13 жовтня коронавірус в Україні виявили у 5590 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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