Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 5 тисяч нових випадків
Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і у Києві
Найбільше нових заражень виявили у Харківській області і у Києві
В Україні за минулу добу, 14 жовтня, COVID-19 діагностували у 5 062 осіб, 73 пацієнти померли, одужав 951 пацієнт.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Відомо, що найбільше нових випадків хвороби виявили у Харківській області - 651, у Львівській області - 322, Тернопільській області - 222, Сумській області - 271, Донецькій області - 244.
У Києві коронавірус діагностували у 445 осіб, а в Київській області у 227 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 281 239 осіб, з них 119 650 одужали, летальних випадків - 5 302.
Нагадаємо, 13 жовтня коронавірус в Україні виявили у 5590 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Тільки для обраних: кому і що винен Сухомлин
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента на Рівненщині