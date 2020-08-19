Кучер призначив нового керівника штабу з протидії COVID-19

Під час брифінгу Тетяна Єгорова-Луценко повідомила про плани роботи на найближчий період

Під час брифінгу Тетяна Єгорова-Луценко повідомила про плани роботи на найближчий період

Фото: kharkivoda

У Харківській області перша заступниця голови обласної державної адміністрації Тетяна Єгорова-Луценко очолила штаб з ліквідації наслідків НС, спричиненої COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.

Розпорядження про призначення Тетяни Єгорової-Луценко підписав 17 серпня голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Вона заявила, що планує відвідати обласну інфекційну лікарню, де перебуває найбільша кількість хворих на коронавірус, щоб поспілкуватися з медичним персоналом та представниками Департаменту охорони здоров’я.

Нова очільниця штабу також додала, що ситуація в Харківській області стабільна та контрольована, проте перехід Харкова та низки районів області до "жовтої" зони вимагає дотримання карантинних обмежень.

Закликаю громадян дотримуватися всіх правил маскового режиму. А правоохоронні органи мають працювати відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати виконання вимог закладами громадського харчування, нічними клубами тощо", - наголосила Єгорова-Луценко.

Нагадаємо, раніше головою регіонального штабу був заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух.

Також повідомлялося, що новий топ-чиновник Харківської ОДА за рік купив 14 земельних ділянок, 6 будинків і 2 авто. При цьому річна зарплата Дмитра Мирного склала всього 50 тисяч гривень.