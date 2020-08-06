09:34  06 серпня
В Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19
10:43  06 серпня
Зеленський звільнив заступницю голови Держуправління справами
08:18  06 серпня
Минулої доби в зоні ООС зафіксовано один обстріл - штаб
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2020, 11:50 1

Мер Тернополя вимагає від уряду зняття статусу червоної карантинної зони з міста

06 серпня 2020, 11:50 1
Читайте также на русском языке
Надал вважає, що українцям потрібно готуватися до важких часів
Надал вважає, що українцям потрібно готуватися до важких часів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Міський голова Тернополя Сергій Надал вимагає від урядовців терміново зняти статус червоної карантинної зони з міста.

Допис із відповідним закликом мер опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Надал зазначив, що крок за кроком тернополяни відстоюють своє право ходити на роботу, користуватися транспортом, водити дітей у садочок. Після такого тиску, за його словами, уряд частково йде на діалог з містами.

Маю надію, що не тільки Тернопіль, але також інші міста будуть почуті, і саме в діалозі центральної влади та міст будуть вироблятися спільні рішення. Чи стосовно боротьби з коронавірусом, чи щодо реформ охорони здоров’я, освіти. Хвороба не відступила і найближчим часом не відступить. Нам потрібно готуватися до важких часів. Але я маю сподівання, що у наступні рази можновладці у Києві спочатку будуть думати, а потім робити. Спочатку будуть слухати, а потім говорити. Спочатку будуть планувати, а потім впроваджувати", – йдеться у дописі мера.

Нагадаємо, в Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19.

коронавірус карантин Тернопіль Надал Сергій Тернопільська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19
06 серпня 2020, 09:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »