Мер Тернополя вимагає від уряду зняття статусу червоної карантинної зони з міста

Допис із відповідним закликом мер опублікував у Facebook, передає RegioNews.

Надал зазначив, що крок за кроком тернополяни відстоюють своє право ходити на роботу, користуватися транспортом, водити дітей у садочок. Після такого тиску, за його словами, уряд частково йде на діалог з містами.

Маю надію, що не тільки Тернопіль, але також інші міста будуть почуті, і саме в діалозі центральної влади та міст будуть вироблятися спільні рішення. Чи стосовно боротьби з коронавірусом, чи щодо реформ охорони здоров’я, освіти. Хвороба не відступила і найближчим часом не відступить. Нам потрібно готуватися до важких часів. Але я маю сподівання, що у наступні рази можновладці у Києві спочатку будуть думати, а потім робити. Спочатку будуть слухати, а потім говорити. Спочатку будуть планувати, а потім впроваджувати", – йдеться у дописі мера.