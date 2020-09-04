Школи і класи Києва масово переходять на дистанційне навчання через коронавірус

На карантин також закрили 4 дитячих садки столиці

На карантин також закрили 4 дитячих садки столиці

Фото: з відкритих джерел

На дистанційне навчання, через захворювання дітей і вчителів коронавірусною інфекцією COVID-19, вже переведені дві школи і ще 20 класів в 11 школах Києва.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На сьогоднішній день дві столичні школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили всього 20 класів через захворювання учнів коронавірусом", - повідомив міський голова.

Він підкреслив, що місто робить все, щоб не допустити спалахів хвороби в навчальних закладах. Так, всі муніципальні заклади освіти отримали необхідні дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

"Також, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садка. По одному в Деснянському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах. Я знову звертаюся до батьків: якщо вранці ви бачите у дитини симптоми ГРВІ - не ведіть його в садок або школу! Будьте уважні до здоров'я своїх дітей і безпеки інших дітей", - зазначив Кличко.

Мер також нагадав, що всі школи працюють за чітким регламентом. І мають також інструкції на випадок виявлення хворого коронавірусом. Учням і педагогам щоранку перед заняттями, вимірюють температуру. А класи в перервах провітрюють.

Більш того, для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних коштів для шкіл - до 40 млн гривень. Спочатку, як я казав, на ці цілі направили 30 млн", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні можуть знову ввести жорсткий карантин. У МОЗ запевняють, що якщо люди не будуть дотримуватися карантин, то українська медицина не впорається.