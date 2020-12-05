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В Україні за добу знову майже 14 тис. хворих на коронавірус: у яких регіонах найбільше
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05 грудня 2020, 10:48 4

В Україні за добу знову майже 14 тис. хворих на коронавірус: у яких регіонах найбільше

05 грудня 2020, 10:48 4
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Одужали від COVID-19 - 14 724 людини
Одужали від COVID-19 - 14 724 людини
Фото: flickr
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В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 13 825 людей. Серед нових хворих 713 дітей та 629 медичних працівників.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 1 504 особи. Померли від ускладнень хвороби 226 українців. Водночас одужали від COVID-19 - 14 724 людини.

Вчора лабораторні центри здійснили 67 533 тестів на коронавірус: 44 538 методом ПЛР та 22 995 методом ІФА.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, December 4, 2020

Нагадаємо, в Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, було зафіксовано 235 летальних випадків, 13 383 пацієнти одужали.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна хвороба смерті Міністерство
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