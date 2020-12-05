В Україні за добу знову майже 14 тис. хворих на коронавірус: у яких регіонах найбільше
В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 13 825 людей. Серед нових хворих 713 дітей та 629 медичних працівників.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на сторінці у Facebook, пише RegioNews.
За минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 1 504 особи. Померли від ускладнень хвороби 226 українців. Водночас одужали від COVID-19 - 14 724 людини.
Вчора лабораторні центри здійснили 67 533 тестів на коронавірус: 44 538 методом ПЛР та 22 995 методом ІФА.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Friday, December 4, 2020
Нагадаємо, в Україні за 3 грудня діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 людині, було зафіксовано 235 летальних випадків, 13 383 пацієнти одужали.
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