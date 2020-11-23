Україна повинна уникнути повного локдауну і підтримати економіку - Зеленський

Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають позитивні результати, але посилення карантину впливає на економіку

Карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають позитивні результати, але посилення карантину впливає на економіку

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українці в цілому стали більш відповідально ставитися до заходів карантину. Статистика показує, що зараз вдається стримувати прогнозоване зростання COVID-19.

Як передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді президента України.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зазначив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася. Президент поцікавився, чи покращилася ситуація з носінням масок. Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що було виписано 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", - констатував Зеленський.

Прем'єр-міністр повідомив: минулого тижня за дорученням президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за 22 листопада коронавірус виявили в 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадків.