У мера Краматорська підтвердився COVID-19
Міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив, що захворів на COVID-19.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно порад епідеміологів, люди з мого найближчого оточення також здали тест у п’ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках – жоден не має підтвердженого захворювання”, - повідомив Панков.
Він додав, що перебуває на самоізоляції, проходить курс лікування і почуває себе добре.
Мер Краматорська також закликав громадян відповідально ставитись до свого здоров’я і при перших симптомах нездужання звертатися до сімейного лікаря.
Нагадаємо, новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків.
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