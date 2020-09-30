У мера Краматорська підтвердився COVID-19

Він перебуває на самоізоляції

Він перебуває на самоізоляції

Фото: Facebook

Міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив, що захворів на COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Я отримав позитивний тест на коронавірус. Згідно порад епідеміологів, люди з мого найближчого оточення також здали тест у п’ятницю, як контактні особи. Всі результати вже на руках – жоден не має підтвердженого захворювання”, - повідомив Панков.

Він додав, що перебуває на самоізоляції, проходить курс лікування і почуває себе добре.

Мер Краматорська також закликав громадян відповідально ставитись до свого здоров’я і при перших симптомах нездужання звертатися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків.

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