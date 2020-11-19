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Половина українців виступає проти карантину вихідного дня, - соціологи
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19 листопада 2020, 12:22 119

Половина українців виступає проти карантину вихідного дня, - соціологи

19 листопада 2020, 12:22 119
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Ставлення до запровадження "карантину вихідного дня" в Україні полярне
Ставлення до запровадження "карантину вихідного дня" в Україні полярне
Фото: flickr
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49% українців підтримують запровадження карантину вихідного дня, стільки ж виступають проти.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Водночас, лише 35% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 62% – не погоджуються з цим.

61% респондентів вважають недоцільним запровадження жорсткого локдауну, 36% підтримують цю ідею.

Його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

75% опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, 24% - проти цього. Частіше штрафи підтримують жінки і старші люди, найвища підтримка у Києві, найменше – на Півдні.

Нагадаємо, більшість українців не довіряють політикам: дані опитування.

Україна карантин рейтинг опитування соціологія
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