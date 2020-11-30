17:51  30 листопада
У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів
17:43  30 листопада
Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята
17:47  30 листопада
На Донбасі російські найманці двічі порушували домовленості про "тишу"
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 21:53 35

"Локдаун на інтелект" - соцмережі відгукнулися на заяву "Слуги народу" Арахамії

30 листопада 2020, 21:53 35
Читайте также на русском языке
Пропонують називати партію влади "Слугою локдауну"
Пропонують називати партію влади "Слугою локдауну"
Фото: з Facebook Олексія Голобуцького
Читайте также
на русском языке

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про запровадження «інтелектуального локдауну». Користувачі соцмереж спробували зрозуміти, що це означає.

Про це повідомляє RegioNews, переглянувши дописи дотепників у соцмережах.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вустами героїв своїх зображень жартує, що "інтелектуальний локдаун - це коли ідіот намагається зобразити інтелектуала".

"Процишин офіційний", заявляючи "я художник - я так бачу", уявляє "інтелектуальний локдаун" як аватарку Кабміну, яка зображує заборону мозку.

я художник - я так бачу

Posted by Процишин офіційний on Sunday, November 29, 2020

Також "Процишин офіційний" передбачає написання однойменної книги автором, який вперше озвучив таке словосполучення.

Учітеся, брати мої! Думайте, читайте ...

Posted by Процишин офіційний on Sunday, November 29, 2020

Сценарист Антон Ходза пропонує різноманітні інші словосполучення зі словом "локдаун", які настільки позбавлені змісту, які і оригінал, і від такого доведення до абсурду стають безмірно дотепними.

Інтелектуальний локдаун Локдаун 2.0 Локдаун PRO VIP локдаун Нанолокдаун Євролокдаун Локдаун Beta Локдаун челендж Царський локдаун Локдаун чотири сира

Posted by Антон Ходза on Sunday, November 29, 2020

Колумніст Сергій Фурса висловив припущення, що "інтелектуальний локдаун" - це "локдаун на інтелект", і він вже діє.

Говорят, в Украине рассматривают возможность введения интеллектуального локдауна. Хм. А кажется что уже. Локдаун на интеллект действует.

Posted by Sergey Fursa on Sunday, November 29, 2020

Журналіст Михайло Ткач передбачає, що "інтелект для інтелектуального локдауну Герега привезе з Китаю літаком Мрія".

Кажуть, інтелект для інтелектуального локдауну Герега привезе з Китаю літаком Мрія.

Posted by Mykhailo Tkach on Sunday, November 29, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити "інтелектуальний локдаун" - що це означає.

Слуга народа Арахамія Давид локдаун
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Марцінків просить уряд не запроваджувати локдаун
30 листопада 2020, 20:46
У Зеленського заявили, що точної дати введення локдауну поки немає
30 листопада 2020, 18:30
Влада Львова відмовляється вводити карантин на свята
30 листопада 2020, 17:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »