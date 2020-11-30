"Локдаун на інтелект" - соцмережі відгукнулися на заяву "Слуги народу" Арахамії

Пропонують називати партію влади "Слугою локдауну"

Пропонують називати партію влади "Слугою локдауну"

Фото: з Facebook Олексія Голобуцького

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про запровадження «інтелектуального локдауну». Користувачі соцмереж спробували зрозуміти, що це означає.

Про це повідомляє RegioNews, переглянувши дописи дотепників у соцмережах.

Політтехнолог Олексій Голобуцький вустами героїв своїх зображень жартує, що "інтелектуальний локдаун - це коли ідіот намагається зобразити інтелектуала".

"Процишин офіційний", заявляючи "я художник - я так бачу", уявляє "інтелектуальний локдаун" як аватарку Кабміну, яка зображує заборону мозку.

я художник - я так бачу Posted by Процишин офіційний on Sunday, November 29, 2020

Також "Процишин офіційний" передбачає написання однойменної книги автором, який вперше озвучив таке словосполучення.

Сценарист Антон Ходза пропонує різноманітні інші словосполучення зі словом "локдаун", які настільки позбавлені змісту, які і оригінал, і від такого доведення до абсурду стають безмірно дотепними.

Інтелектуальний локдаун Локдаун 2.0 Локдаун PRO VIP локдаун Нанолокдаун Євролокдаун Локдаун Beta Локдаун челендж Царський локдаун Локдаун чотири сира Posted by Антон Ходза on Sunday, November 29, 2020

Колумніст Сергій Фурса висловив припущення, що "інтелектуальний локдаун" - це "локдаун на інтелект", і він вже діє.

Говорят, в Украине рассматривают возможность введения интеллектуального локдауна. Хм. А кажется что уже. Локдаун на интеллект действует. Posted by Sergey Fursa on Sunday, November 29, 2020

Журналіст Михайло Ткач передбачає, що "інтелект для інтелектуального локдауну Герега привезе з Китаю літаком Мрія".

Кажуть, інтелект для інтелектуального локдауну Герега привезе з Китаю літаком Мрія. Posted by Mykhailo Tkach on Sunday, November 29, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити "інтелектуальний локдаун" - що це означає.