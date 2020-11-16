В Івано-Франківську відкрили кримінальне провадження проти міськвиконкому за оголошення вихідних - робочими

Виконком оголосив суботи і неділі до 30 листопада робочими днями на території Франківської ОТГ

Виконком оголосив суботи і неділі до 30 листопада робочими днями на території Франківської ОТГ

Фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти рішення Івано-Франківського міськвиконкому, оскільки те суперечить постанові Кабміну про "карантин вихідного дня".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України щодо рішення виконавчого комітету, згідно з яким суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ.

Таке рішення виконкому суперечить постанові №641 (КМУ опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та вводиться локдаун вихідного) і тим самим порушує правила та норми щодо запобігання епідемічних й інших інфекційних хвороб, - стверджують у поліції.

Цих вихідних на Прикарпатті працювало 96 рейдових груп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада хоче скасувати карантин вихідного дня: вже зареєстровано постанову.