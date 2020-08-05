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05 серпня 2020, 13:35 5

У Полтаві тимчасово обмежили проведення діагностики COVID-19

05 серпня 2020, 13:35 5
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Йдеться про платні аналізи
Йдеться про платні аналізи
Фото: suspilne.media
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на русском языке

Державна установа "Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" обмежила проведення лабораторної діагностики COVID-19.

Про це повідомила пресслужба лабораторного центру, передає RegioNews.

Так, у Полтавському обласному лабораторному центрі ПЛР на платній основі тимчасово проводитимуть тільки для осіб, які бажають достроково знятися із самоізоляції (за обов'язкової наявності додатку "Дій вдома").

Таке рішення прийняли через високу завантаженість вірусологічної лабораторії.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.

коронавірус карантин Полтава тести Лабораторія
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