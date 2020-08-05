У Полтаві тимчасово обмежили проведення діагностики COVID-19

Йдеться про платні аналізи

Йдеться про платні аналізи

Фото: suspilne.media

Про це повідомила пресслужба лабораторного центру, передає RegioNews.

Так, у Полтавському обласному лабораторному центрі ПЛР на платній основі тимчасово проводитимуть тільки для осіб, які бажають достроково знятися із самоізоляції (за обов'язкової наявності додатку "Дій вдома").

Таке рішення прийняли через високу завантаженість вірусологічної лабораторії.

Нагадаємо, в Україні черговий антирекорд COVID-19, виявили 1271 нових заражень.