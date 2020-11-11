Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус
За декілька днів до отримання результатів тесту він пішов на самоізоляцію
За декілька днів до отримання результатів тесту він пішов на самоізоляцію
Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на COVID-19.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
За словами Резнікова, він отримав позитивний ПЛР-тест сьогодні , 11 листопада, однак на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада.
Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок ... Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом", - розповів віце-прем'єр.
Він також додав, що у нього охриплий голос, який може скласти "конкуренцію Висоцькому”.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом.
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