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Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус
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11 листопада 2020, 19:33 11

Заступник глави Уряду Резніков отримав позитивний тест на коронавірус

11 листопада 2020, 19:33 11
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За декілька днів до отримання результатів тесту він пішов на самоізоляцію
За декілька днів до отримання результатів тесту він пішов на самоізоляцію
Фото: із відкритих джерел
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Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков захворів на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Резнікова, він отримав позитивний ПЛР-тест сьогодні , 11 листопада, однак на самоізоляцію пішов ще ввечері понеділка, 9 листопада.

Почуваюсь нормально. Запахи, смаки - все ок ... Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом", - розповів віце-прем'єр.

Він також додав, що у нього охриплий голос, який може скласти "конкуренцію Висоцькому”.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом.

коронавірус хвороба Олексій Резніков уряд самоізоляція
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