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20 жовтня 2020, 13:19 4

Парламент підтримав створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським

20 жовтня 2020, 13:19 4
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За проєкт постанови №4228 проголосували 308 нардепів
За проєкт постанови №4228 проголосували 308 нардепів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні створять штаб протидії біологічним загрозам, зокрема коронавирусу, на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України, передає RegioNews.

Так, документ передбачає:

  • створення очолюваного президентом нацштаба боротьби з вірусом;
  • масове тестування на коронавірус;
  • збільшення потужностей лабораторій;
  • перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.

Відомо, Національний штаб має спрямувати координаційні зусилля зокрема на:

  • заходи щодо оперативного реагування на поширення COVID-19 через інформування громадян та забезпечення зворотного зв’язку введення у країні єдиного багатоканального телефонного контакту та його зв’язку з колцентрами;
  • забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на COVID-19. Зокрема, в рамках Держбюджету на 2021 рік утворити цільову бюджетну програму з метою розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій з загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу;
  • забезпечення лікування коронавірусної хвороби в амбулаторних умовах: створити або відновити у регіонах систему невідкладної медичної допомоги при COVID-19;
  • забезпечення захисту медичних працівників;
  • забезпечення соціальної підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати повинні бути представлені протягом 2 тижнів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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