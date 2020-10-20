Парламент підтримав створення штабу по боротьбі з COVID-19 на чолі з Зеленським
За проєкт постанови №4228 проголосували 308 нардепів
За проєкт постанови №4228 проголосували 308 нардепів
В Україні створять штаб протидії біологічним загрозам, зокрема коронавирусу, на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів України, передає RegioNews.
Так, документ передбачає:
- створення очолюваного президентом нацштаба боротьби з вірусом;
- масове тестування на коронавірус;
- збільшення потужностей лабораторій;
- перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.
Відомо, Національний штаб має спрямувати координаційні зусилля зокрема на:
- заходи щодо оперативного реагування на поширення COVID-19 через інформування громадян та забезпечення зворотного зв’язку введення у країні єдиного багатоканального телефонного контакту та його зв’язку з колцентрами;
- забезпечення ефективної безоплатної діагностики та тестування на COVID-19. Зокрема, в рамках Держбюджету на 2021 рік утворити цільову бюджетну програму з метою розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій з загальною потужністю більше 100 тис. досліджень на добу;
- забезпечення лікування коронавірусної хвороби в амбулаторних умовах: створити або відновити у регіонах систему невідкладної медичної допомоги при COVID-19;
- забезпечення захисту медичних працівників;
- забезпечення соціальної підтримки пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати повинні бути представлені протягом 2 тижнів.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги