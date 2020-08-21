В Україні можуть виробляти вакцину від коронавірусу - Зеленський

Вже ведуться переговори з іншими країнами

Вже ведуться переговори з іншими країнами

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від коронавірусної інфекції.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Украина.

Зеленський вважає, що виробництво вакцини в Україні покриє, як внутрішні потреби, так і забезпечить потреби інших країн.

Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків вчених - немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти", - сказав Зеленський.

За його словами, вже ведуться переговори з іншими країнами.

"Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти", - підкреслив він.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я веде переговори з країнами, які є розробниками вакцини, для її поставки в Україну.

Нагадаємо, 20 серпня заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.

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