Україна може повернутися до жорсткого карантину – Зеленський
Від вимушених жорстких заходів сильно постраждає економіка
Від вимушених жорстких заходів сильно постраждає економіка
Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
Критичної для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім ", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, в Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб.
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