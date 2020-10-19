Україна може повернутися до жорсткого карантину – Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Критичної для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім ", - заявив Зеленський.