20:53  19 жовтня
Ірина Верещук на свою передвиборчу кампанію вже витратила понад 22 мільйонів гривень
14:49  19 жовтня
Депутатів почнуть штрафувати за відсутність масок у Верховній Раді
17:59  19 жовтня
Від початку доби окупанти двічі порушили перемир`я на Донбасі
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2020, 22:20 5

Україна може повернутися до жорсткого карантину – Зеленський

19 жовтня 2020, 22:20 5
Читайте также на русском языке
Від вимушених жорстких заходів сильно постраждає економіка
Від вимушених жорстких заходів сильно постраждає економіка
Фото: Офіс президента України
Читайте также
на русском языке

Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Критичної для медичної системи України ситуація стане, коли буде від 9,5 тисяч щоденних заражень коронавірусом. Тоді ми будемо змушені вводити жорсткий карантин. Але тоді зупиниться економіка нашої країни і буде дуже складно всім ", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні кількість інфікованих COVID-19 сягнула вже понад 300 тисяч осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Володимир Зеленський карантин президент хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У РНБО показали статистику заповненості "ковідних” лікарень у регіонах
19 жовтня 2020, 18:59
Влада направила у регіони понад 570 млн грн для забезпечення лікарень медичним киснем
19 жовтня 2020, 18:52
У Чернівцях попри "червону” зону вирішили не закривати дитсадки
19 жовтня 2020, 18:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Харківська облрада. П'ять років безрезультатної "дрочки" під керівництвом Скоробогача
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »