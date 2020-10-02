Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус

У німецькій лікарні "Шаріте" він лікується вже більше двох тижнів

У німецькій лікарні "Шаріте" він лікується вже більше двох тижнів

Фото: Facebook

Стан здоров'я Геннадія Кернеса поліпшується, сьогодні він отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомив бізнесмен і друг політика Павло Фукс у своєму Телеграм-каналі, пише RegioNews. В повідомленні Фукс розмістив фото Оксани Гайсинської (цивільної дружини Кернеса – ред.), яка виходить з палати мера Харкова. Новини хороші. Сьогодні він (Кернес) отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс. Нагадаємо, Кернес продовжує лікуватися в клініці "Шаріте" в Берліні. У палаті мера Харкова лікарі забороняють використовувати різні гаджети,тому від Кернеса немає особистих відеозвернень.

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