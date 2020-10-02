Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус
У німецькій лікарні "Шаріте" він лікується вже більше двох тижнів
У німецькій лікарні "Шаріте" він лікується вже більше двох тижнів
Стан здоров'я Геннадія Кернеса поліпшується, сьогодні він отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомив бізнесмен і друг політика Павло Фукс у своєму Телеграм-каналі, пише RegioNews.
В повідомленні Фукс розмістив фото Оксани Гайсинської (цивільної дружини Кернеса – ред.), яка виходить з палати мера Харкова.
Новини хороші. Сьогодні він (Кернес) отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс.
Нагадаємо, Кернес продовжує лікуватися в клініці "Шаріте" в Берліні.
У палаті мера Харкова лікарі забороняють використовувати різні гаджети,тому від Кернеса немає особистих відеозвернень.
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